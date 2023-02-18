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إدارتا الرقابة على الأغذية والأدوية وميناء درنة تبحثان عددًا من القضايا المشتركة

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث  مدير مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية في درنة المهندس أشرف سلامة،  مع مدير عام ميناء درنة البحري الكابتن ابراهيم لياس، إجراءات استكمال الصيانة النهائية للمبنى الإداري للمكتب داخل الميناء، والسعي لتوفير معمل لتحاليل الأغذية والأدوية.
وأكد الطرفان ضرورة تكثيف الجهود المتبادلة بعد ما تم رفع الحظر علي ميناء درنة البحري من حيث الكشف الظاهري والتفتيش وإحالة العينات الغذائية والدوائية الواردة عبر المنفذ لمعامل التحاليل للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لدي المركز وللاشتراطات الصحية اللازمة.
كما أكد لياس جاهزية  الميناء لاستقبال الشحنات الغذائية والدوائية عبر منفذ ميناء درنة البحري، مشيداً بالدور الرقابي الفعال  لمكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية درنة من حيث الرقابة الداخلية بالمدينة وهذا من أجل الحفاظ علي أمن المواطن الغذائي والدوائي داخل مدينة درنة وضواحيها.
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الرقابة على الأغذية والأدوية درنة ليبيا ميناء درنة

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الوطن الليبية

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