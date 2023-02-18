إدارتا الرقابة على الأغذية والأدوية وميناء درنة تبحثان عددًا من القضايا المشتركة

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بحث مدير مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية في درنة المهندس أشرف سلامة، مع مدير عام ميناء درنة البحري الكابتن ابراهيم لياس، إجراءات استكمال الصيانة النهائية للمبنى الإداري للمكتب داخل الميناء، والسعي لتوفير معمل لتحاليل الأغذية والأدوية.

وأكد الطرفان ضرورة تكثيف الجهود المتبادلة بعد ما تم رفع الحظر علي ميناء درنة البحري من حيث الكشف الظاهري والتفتيش وإحالة العينات الغذائية والدوائية الواردة عبر المنفذ لمعامل التحاليل للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لدي المركز وللاشتراطات الصحية اللازمة.