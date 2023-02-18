غوتيريش: يدعو لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا 

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة كسر الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا.

وشدد غوتيريش خلال كلمة له باجتماع اللجنة رفيعة المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الذي عقد الجمعة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأكد على الحاجة إلى التقدم نحو المصالحة الوطنية، مشيراً إلى الاستعداد لمساعدة هذا المسعى الذي يقوده الاتحاد الأفريقي.

ودعا كذلك إلى ضرورة أن تكون الأولوية التالية للجنة العسكرية المشتركة 5+5، هي الانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

واعتبر الأمين العام، أن قرار إنشاء لجنة للتنسيق وتبادل المعلومات خطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة الأوسع.

ولفت إلى أنه على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الليبية “.