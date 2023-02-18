شكري يبحث مع نظيره المغربي الملف الليبي والعلاقات بين البلدين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزيرا خارجية المغرب ومصر، ناصر بوريطة وسامح شكري، ناقشا الوضع الليبي والعلاقات بين البلدين وعددا من الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة الافريقية، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وأضاف المسؤول المصري، بحسب ما نقلت وسائل الاعلام المغربية، أن وزير الخارجية المصري أكد لنظيره المغربي، حرص بلاده على تعزيز علاقتها بالمملكة المغربية، فيما أكد الجانب المغربي على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وأشار الناطق الرسمي باسم خارجية مصر إلى أن رئيس الديبلوماسية المغربية، ثمن جهود مصر بخصوص دعم مسار تفاوضي بين الأطراف الليبية دون أية إملاءات خارجية، يوصل لعقد انتخابات تحترم إرادة الليبيين،كاشفا أن الوزير سامح شكري، أبرز خلال استعراضه للجهود المصرية في ليبيا، على أنها ترتكز أساسا على المسار الدستوري بين مجلسي النواب و الأعلى للدولة.