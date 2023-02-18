البعثة الأممية: يتوجب على قادة ليبيا وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية 

العنوان – طرابلس

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه يتوجب على قادة ليبيا وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن.

وأضافت البعثة في تغريدات على حسابها على “تويتر” أنه لابد من تمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام 2023، من خلال انتخابات شاملة.

وأشارت إلى أن السنوات الاثنتا عشرة الماضية شهدت أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين، غير أنها أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة.

ولفتت إلى أنه لا تزال هذه الآمال قائمة، لكن دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن الاقتصاد غير مستقر، والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، غير منتظمة، والرعاية الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد.

وأوضحت البعثة أن الإجراءات القضائية شبه معطلة، وحقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية، لقد نفد صبر المواطنين.

واستطردت البعثة الأممية، انه لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام.