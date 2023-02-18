مداهمة مصنع متكامل لتصنيع الخمور بشقة سكنية في بوهديمة

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ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي شقة سكنية في منطقة بوهديمة لتصنيع الخمور المحلية داخل شقة سكنية.

وفي التفاصيل، وبعد دخول القوات المسلحة وزارة الداخلية لمداهمة أوكار المخدرات بمنطقة بوهديمة وردت إلينا معلومات مصدرية مفادها عن وجود مصنع لتصنيع الخمور المحلية داخل شقة سكنية بمنطقة بوهديمة تم تكليف أعضاء التحريات بفتح محضر جمع الاستدلال وتأكيد صحة المعلومات.

حيث تم تأكيد صحة المعلومات والتعرف على صاحب المصنع وهو من ذوي السوابق بالإتجار بالمواد المسكرة والمواد المخدرة وتم العثور على مصنع متكامل لتصنيع الخمور المحلية نوع قرابة حيث بلغت الكمية المضبوطة حوالي (15000) لتر من الخمور محلية الصنع.

تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإخطار النيابة العامة.