رئيس موريتانيا: نرفض أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين.. أو تجاوز للمؤسسات الليبية

قال رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته..

وشدد في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي انعقد أمس الجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، على ضرورة إيجاد حل سلمي نهائي ودائم للأزمة الليبية بمشاركة جميع الليبيين، بما يضمن وحدة وتماسك البلد، ويكفل للشعب الليبي العيش بسلام في كنف الأمن والاستقرار.

وسلط الغزواني الضوء على جهود بلاده تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا، مبرزا تعاون موريتانيا المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي، ورفض أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقا لمرجعية الاتفاقات ذات الصلة