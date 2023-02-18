أوردمان: الولايات المتحدة تدعم حلولا توافقية تفضي لمسار انتخابي صادق

الوطن| رصد

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزلي أوردمان”، إنه مضى 12 عاما على الثورة التي انتفض فيها الشعب الليبي مطالبا بمستقبل أفضل.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية يمكنها تحقيق السلام والازدهار الذي يستحقه.

وتابع: “بعد أعوام من التقدم المتعثر حان الوقت لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولا”، لافتا إلى أن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، التنمية الشاملة والعادلة، واسترجاع ليبيا لسيادتها على ترابها و حدودها.

وختم تغريدته: “نحن ندعم الجهود القائمة، بمعاضدة الأمم المتحدة، للتوصل إلى حلول توافقية تثمر في أقرب الآجال مسارا صادقا نحو الانتخابات، لا تمثل الانتخابات هدفا في حد ذاتها لكنها خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في الانتقال السياسي لليبيا.”