البعثة الأممية: لابد من إجراء الانتخابات العام الحالي لأن الوضع غير مستقر في ليبيا

طالبت البثعة الأممية للدعم لدى ليبيا، القادة الليبيين بضرورة تمكين الشعب من اختيار قادته وإجراء الانتخابات هذا العام.

وقالت البعثة الأممية، عبر حسابها على “تويتر”:” شهدت السنوات الاثنتا عشرة الماضية أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين، غير أنها أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة، ولا تزال هذه الآمال قائمة، لكن دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات.

وأكدت البعثة الأممية، أن الاقتصاد غير مستقر، والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، غير منتظمة، والرعاية الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد.

ولفتت البعثة إلى أن الإجراءات القضائية شبه معطلة، وحقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية، متابعة:” لقد نفد صبر المواطنين”.

واستطردت البعثة الأممية:” لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام”.

وتابعت البعثة:” يتوجب على قادة ليبيا وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام 2023، من خلال انتخابات شاملة”.