بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 18 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 18 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس مستقر علي أغلب مناطق ليبيا نتيجة مرتفع جوي حيت يعمل علي اعتدال في درجات الحرارة .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر ليوم الغد علي المناطق الممتدة (الخمس حتي سرت وبعض مدن الدواخل).

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-19)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر ليوم الغد علي بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 21)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-19)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:54)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:46).