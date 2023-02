بوريطة: ندعم احترام إرادة الليبيين للوصول الى الانتخابات دون أي إملاءات خارجية

ليبيا – صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية، وذلك عقب مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا قبيل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي.

السفير أبو زيد قال بحسب وزارة الخارجية المصرية: إن اللقاء تناول التطورات الجارية في ليبيا، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر على صعيد دفع الحل السياسي للأزمة، خاصة من خلال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، بهدف عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية المغرب على دعم المسار الجاري للوصول إلى عقد الانتخابات، مع ضرورة احترام إرادة الليبيين والحل الليبي الليبي دون أية إملاءات خارجية.

