خلال كلمة أمام الاتحاد الإفريقي.. غوتيريش: الانتخابات هي الأولوية في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة ملتزمة بإشراك الأطراف المحلية والشركاء الدوليين للاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية هذا الشهر، وفق قوله.

وقال غوتيريش في كلمته أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، إنه بدون الاتفاق على آلية واضحة، ينبغي على الأمم المتحدة والأطراف الليبية الرئيسية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة، طبق قوله.

وأشار غوتيريش إلى أنه لا بديل عن الانتخابات باعتبارها المسار الوحيد ذا المصداقية لإيجاد حكومة شرعية موحدة، بحسب وصفه.

وتابع غوتيرش أن الانتخابات تبقى هي الأولوية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مؤكدا قناعته بإمكانية إجرائها، وفق قوله.

وأضاف غوتيريش أن المطلوب الآن هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة، بحسب وصفه.

وحول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ذكر غوتيريش أن الأولوية التالية في عمل اللجنة يجب أن تكون هي الانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، وفق قوله.

واعتبر غوتيريش أن قرار إنشاء لجنة للتنسيق وتبادل المعلومات بين 5+5 وممثلي السودان والنيجر تحت مظلة الأمم المتحدة، خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة بأسرها، طبق قوله.

المصدر: الأمم المتحدة

