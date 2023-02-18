ضبط كــمية كبيــرة من مخــدر الحشيــش مع أحد مروجيها في طبرق

ألقت قــوة فــرض القانــون بمديريــة أمــن طبــرق، القبــض علــى مــروج المخــدرات بحــى الحدائــق بالمدينة.

يأتي ذلك فِــي إطــار الحمــلات التــي تقــوم بِهــا مُديريّــة أمــن طبــرق وتشديــد مديــر أمــن طبــرق عميــد سامــي إدريــس نصــر، بمكافحــة تُجــارة المخــدرات وأقــراص الهلوســة وضبــط الخارجيــن علــى القانــون بِالمدينــة، وفقا للبيان الصادر عن مديرية الأمن.

وقالت المديرية:” بعــد ورود معلومــات لقــوة فــرض القانــون بمديريــة أمــن طبــرق تفيــد بأن شخــص مجهــول الهويــة يروج وبيــع المخــدرات علــى متــن مركبــة آليــة بحــى الحدائــق.

وأضاف البيان:” بعــد التحــرى والتأكــد مــن صحــة المعلومــات، ألقــت قــوة فــرض القانــون القبــض عليــه علــى متــن مركبــة آليــة نــوع (أوبــل) بيضــاء اللــون وبحوزتــه كــمية كبيــرة قــطع مخــدرات الحشيــش معــده للتعــاطي”.

ولفت البيان، إلى أنه تــم أحالتــه إلــى قســم البحــث الجنائــي للاستــدلال معــه، تبيَّــن أنــه يُدعــى:-(عــ.حــ.بــ) ليبــي الجنسيــة بالــغ مــن العمــر (29) سنــة، وَاعتــرف بِمــا نُســب إليــه وَتــمَّ وضعــه فِــي الحجــز لاِستكمــال الإجــراءات القانونيــة اللازمــة تمهيــداً لإحالتــه إلــى النيابــة العامــة للاِختصــاص والتصــرف”.