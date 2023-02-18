سفارة بريطانيا: ندعم جهود بناء مستقبل لليبيا يحقق السلام والاستقرار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2023

أكدت السفارة البريطانية في ليبيا دعم الجهود المبذولة لبناء مستقبل لليبيا يحقق السلام والاستقرار الدائمين لجميع الشعب الليبي.

وشددت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” بمناسبة الذكرى الـ 12 17 فبراير، على الحاجة إلى تسوية من جميع الفاعلين لدفع العملية السياسية وتحقيق إمكانات ليبيا.

وفي سياق منفصل دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قادة البلاد إلى وضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام 2023، من خلال انتخابات شاملة.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أنه لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام.

وبينت البعثة الأممية أن السنوات الاثنتا عشرة الماضية شهدت أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين، غير أنها أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة.