المركز الليبي للاستشعار عن بعد: نشاط زلزالي قبالة السواحل الليبية

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وجود نشاط زلزالي في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وأفاد المركز الليبي، في منشور له، بأن زلزالين حدثا صباح أمس الخميس عند الساعة الـ11:04 والـ11:09 صباحا.

وأوضح المركز الليبي أن الزلزال الأول كان بقوة 3.8 بعمق 10 كليو بمركز البحر المتوسط، وعلى 246 كيلو شمال العاصمة طرابلس.

وأضاف المركز أن البيانات سجلت وقوع زلزال ثان بقوة 3.7 وبعمق 1 كيلو بمركز البحر المتوسط على بعد 70 كيلو جنوب جزيرة إيباثرا اليونانية.

وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنه لم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية جراء الضربة.

المصدر: المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

