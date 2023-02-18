البيوضي: فبراير في ذمة التاريخ وتحوّلت لـ”قميص عثمان” يرفعه الفاسدون

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: فبراير في ذمة التاريخ كحدث وفعل وتحوّلت لقميص عثمان يرفعه الفاسدون واللصوص والهاربون للمزايدة على أبناء الوطن.

وأضاف “البيوضي” في تصريحات صحفية، أن ليبيا اليوم تعيش شبح الفقر والعوز والتجهيل والفساد

مشيرا إلى أن، الليبيين يعيشون في ظروف قاهرة وطالهم الظلم بسبب الخوَنة والعملاء المتآمرين. مضيفا: لا يمكن أن يصدق مجنون لأي حال وصلنا..

مؤكدا، أن ليبيا ليست بحاجة لديمومة الثورة قدر حاجتها لمشروع للإنقاذ يُنهي حالة العبث والفساد ويقطع دابر الفاسدين والخوَنة والعملاء..

لافتا، إلى أن ليبيا بحاجة لكثير من التنازلات من أجل مستقبلها وتوفير الحياة الكريمة لأهلها بكل مشاربهم واختلافاتهم.

واختتم “البيوضي” تصريحاته قائلا: نحن بحاجة أكبر لاتفاق نحو المستقبل بعيدًا عن حالة الانقسام والثورة والمضي قدمًا نحو الدولة الحديثة.