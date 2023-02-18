الخارجية المصرية تعلن إطلاق سراح مواطنيها الستة المحتجزين في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2023

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح المواطنين المصريين الستة الذين كانوا محتجزين في ليبيا وأنها تتابع عودتهم إلى مصر.

وقال المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه “وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا” وأضاف “نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله”.

من جانبه قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في تغريدة له بموقع “تويتر” “تم تحرير الأقباط السته الشباب من عصابه هجره غير شرعيه” كانوا محتجزين لأنهم كانوا بصدد الهجره لإيطاليا” وأضاف “الحمد لله وصحتهم طيبه…نشكر السلطات الليبية على جهودها”.