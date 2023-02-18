وحدة الآثار بالخبرة القضائية تشرع في إعداد تقرير مفصل بشأن 300 قطعة أثرية تحفظت عليها نيابة البيضاء

العنوان-طرابلس

قامت وحدة الآثار بمكتب الخبرة القضائية والبحوث، مساء أمس الجمعة، بالكشف على 300 قطعة أثرية كان قد أعلن مكتب النائب العام التحفظ في البيضاء، كانت بحوزة شخص.

وتجري وحدة الآثار إعداد تقرير مفصل على القطع الاثرية والكشف عليها لمعرفة مدي صحتها ومدى ماهيتها وإلى أي العصور تعود، وإذا ما كانت قطع أثرية محمية بموجب قانون الآثار.

وأوضح مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع الجبل الأخضر في بيان له أن ذلك يأتي بناءً علي تعليمات المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء المستشار جبر الشريف.

والخميس الماضي أعلن مكتب النائب العام التحفظ في البيضاء على 300 قطعة أثرية تعود إلى الفترة الإغريقية وما بعدها، كانت بحوزة شخص.

وقال المكتب إن النيابة العامة في البيضاء أمرت بالتحفظ على 300 قطعة أثرية كانت بحوزة أحد الأشخاص، ومضت في طلب بقية الإجراءات.

وذكر المكتب، أن المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، اضطلع بمسؤولية الإشراف على أعمال التحقُّق من مشروعية حيازة القطع.

وأضاف، أن المحامي العام استدلَّ من واقع نتائج إجراءات جمع الأدلة؛ على انتفاء مشروعية حيازة الآثار المنقولة؛ فطلب إنفاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى استعادتها.

وقال المكتب، إن بامتثال الضابطة القضائية لتعليمات النيابة العامة، تم ضبط وإحضار الحائز؛ والوصول إلى القطع الفنية التي تحت يده؛ فتبين أنها تعود للفترة الإغريقية، وما بعدها.

وأضاف، أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ عليها؛ ومضت في طلب بقية الإجراءات.