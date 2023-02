تقرير تحليلي: ليبيا ستنتظر طويلًا قبل أن ينهي مجلسا النواب والدولة مناقشاتهما بشأن الأساس الدستوري

ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية الأزمة السياسية الحالية بدوران في عجلة بلا نهاية بشأن معايير السباق الرئاسي.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أوضح أن هذه العجلة دائرة منذ عامين حول محور أحقية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالترشح للانتخابات الرئاسية من عدمها، ما جعلها في صدارة قضية أعمق ممتدة من العام 2011 تتمثل في الالتفاف على شرعية الشخصيات البارزة.

وأضاف التقرير: إن القضية لا علاقة لها بالمشير حفتر لوحده بل بكل الذين لا يستطيعون التنحي وإعطاء الفرصة للآخرين لتمهيد الطريق لإنهاء الأزمة. مؤكدًا أن ليبيا ستنتظر طويلًا قبل أن ينهي مجلسا النواب والدولة الاستشاري مناقشاتهما البيزنطية المستمرة بشأن الأساس الدستوري الانتخابي.

واتهم التقرير الأمم المتحدة والدولة المعنية بالأزمة الليبية بتعلم التسويف من الليبيين للإبقاء على جهود الوساطة إلى ما لا نهاية، فيما يواجه الجميع حقيقة اختيار شخصية واحدة فقط لرئاسة ليبيا من بين كل المتصارعين على السلطة في الوقت الحاضر، فالبلاد لن تأتي بين ليلة وضحاها بغيرهم.

ووصف التقرير المشير حفتر بالشخصية الوطنية المستحقة للتقدير؛ إذ قدم مساهمات قيمة في مكافحة الإرهاب والتطرف ونجح في الحفاظ على الاستقرار في جزء واحد على الأقل من البلاد، وحال دون نهبها من الميليشيات المسلحة، مؤكدًا أنه مالك لرؤيته الخاصة لمستقبل ليبيا وشؤونها الاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

وتابع التقرير: إن جل أقرانه من المرشحين لا يعرفهم أحد قياسًا به في وقت تحتاج فيه البلاد لإعادة بناء اجتماعي واقتصادي ومؤسسي وثقافي وقادة جدد على كل المستويات من التكنوقراط الشباب برؤية وطنية شاملة وأياد نظيفة وحالمين بالتنمية والرعاية الاجتماعية والامتثال لمتطلبات القانون، فهم أفضل خيار لإعادة الإعمار.

واختتم التقرير: إن كافة الموجودين في المشهد حاليا لا يمثلون جانبًا من الحل ما يحتم على المشير حفتر بوطنيته المعهودة التنحي وإفساح المجال لغيره بحسب المصدر.

