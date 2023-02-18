بعد الإهمال الحكومي.. برلماني ليبي يحذر من كارثة وشيكة بالمرج

حذر عضو مجلس النواب الليبي، مصباح دومة أوحيدة، كارثة وشيكة بمدينة المرج، بعد الإهمال الكبير الذي أصاب المدينة على يد الحكومات المتعاقبة.

وطالب دومة، الحكومات والقيادات السياسية والتنفيذية بتخصيص المليارات التي يتم صرفها على الاحتفالات وغيرها للنظر في مدينة المرج تحسبا لوقوع كارثة أو زلزال.

وقال عضو مجلس النواب الليبي في تغريدة له عبر تويتر: “حفظ الله مدينة ‎المرج من شر الزالزل وعلى الحكومات التي تصرف في المليارات النظر الى المدينة قبل وقوع الكارثة”.

وكان مكتب علوم الزلازل بالمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء في ليبيا، أكد في وقت سابق، أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل متوقفة، ومحطة المرج لا تعمل، لذلك لا يمكن نفي أو تأكيد وقوع هزة أرضية بالمدينة.

وأضاف المكتب في تصريحات صحفية، أن الإنسان من المستحيل أن يشعر بزلزال بقوة 2 درجة على مقياس ريختر، ولا يمكن تسجيله إلا إذا كان جهاز التسجيل قريبا من الهزة بـ 150 كيلومترا في الحد الأقصى.

وتابع: “علمياً لا يمكن لشبكات الدول المجاورة تسجيل زلزال بقوة 2 درجة على مقياس ريختر”.