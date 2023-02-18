تأثيرات تمديد حالة الطوارئ الوطنية على ليبيا

الوطن| رصد

قررت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا لمدة عام آخر؛ في ظل استمرار الصراع في البلاد والانقسام السياسي والتدخل الأجنبي.

وأعلنت حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا في 25 فبراير/شباط 2011، ووسعتها السلطات الأمريكية في 19 أبريل/نيسان 2016، وبعد قرار الرئيس الأمريكي الأخير، ستستمر سارية المفعول عامًا بعد 25 فبراير/شباط 2023.

ما هي حالة الطوارئ الوطنية؟

حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم.

ويحق للرئيس الأمريكي بموجبها أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

وبموجبها، يمنح الدستور الأمريكي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة بما يستدعي سرعة الحركة واتخاذ قرارات حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأمريكية.

ويتطلب إعلان “قانون الطوارئ القومي” أن يبلغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها.

ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة.

تأثيرات الطوارئ الوطنية على ليبيا

تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب حالة الطوارئ، فرض عقوبات على بلد ما، أو تجميد بعض أصولها الخارجية، أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأمريكية.

وينبغي على الرئيس الأمريكي في الحالتين أن يؤكد وجود “تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأمريكية”.