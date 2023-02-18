المصراتي: من أوقف حفل فبراير ومنع الدبيبة من إلقاء كلمته هو اللواء التركي “إيتاج”

كشف الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، أن سبب قطع البث عن الاحتفال التي نظمته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ميدان الشهداء بطرابلس لإحياء الذكرى الثانية عشر لـ 17 فبراير ومنع الدبيبة من إلقاء كلمته هو اللواء “عثمان إيتاج”آمر القوات التركية والمليشيات السورية في غرب ليبيا.

وقال “المصراتي”،في تغريدة له عبر تويتر، “الآن و بدون أدنى شك يمكنني الجزم أن من أوقف الحفل وقطع البث بلا مبرر و منع الدبيبة من إلقاء كلمته جزمًا هو اللواء “عثمان إيتاج”.

وأوضح أن اللواء إيتاح هو “آمر القوات التركية و المليشيات السورية في غرب ليبيا و تحديدًا من غرفة عملياته -1 في القاطع الغربي لمعيتيقة (غرفة جويلي سابقًا)”.