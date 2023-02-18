سفير ألمانيا يدعو الأطراف الفاعلة للتفكير في مصلحة الشعب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2023

دعا سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت جميع الأطراف الفاعلة للتفكير في مصلحة الشعب الليبي في تحقيق السلام والوحدة والديمقراطية عن طريق الانتخابات التي يتطلع اليها الجميع.

وأعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” بمناسبة الذكرى 17 فبراير عن تمنياته أن تكون “هذه فرصة لجميع الأطراف الفاعلة للتفكير في مصلحة الشعب الليبي في تحقيق السلام والوحدة والديمقراطية عن طريق الانتخابات التي يتطلع اليها الجميع”.

من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قادة البلاد إلى وضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام 2023، من خلال انتخابات شاملة.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أنه لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام.

وبينت البعثة الأممية أن السنوات الاثنتا عشرة الماضية شهدت أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين، غير أنها أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة.