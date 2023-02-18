عقب هزات أرضية شهدتها المدنية.. بلدية المرج تشكل غرفة للطوارئ

العنوان-طرابلس

أصدر عميد بلدية المرج، وليد صلهوب، قرارا بشأن تشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج وتسمى “غرفة الطوارئ المركزية المرج”.

ويأتي ذلك أعقاب هزات أرضية عديدة شهدتها مدينة المرج، كان آخرها الجمعة حين شعر سكان المدينة بهزة أرضية أقوى من الهزات السابقة التي حدثت خلال الأيام الماضية، وفقًا لما أعلنته إذاعة المرج المحلية.

وبحسب المادة الأولى من القرار رقم (3) لسنة 2023 يترأس الغرفة مدير أمن المرج العميد وهبي الرخ، ويشمل عمل الغرفة نطاق بلدية المرج وتختص في التجهيز والتنسيق والتنظيم لأي طارئ أو حدوث كوارث.

وبحسب نص القرار، من مهام الغرفة التواصل والتنسيق بين كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والخدمية داخل البلدية، ويكون مقر عمل الغرفة بمديرية أمن المرج على أن يكون منسق الغرفة عميد حسام اكريم فرج.

ويتولى مهام عرض عمل الغرفة مدير أمن المرج ورئيس الغرفة المركزية للطوارئ وإحالتها لعميد البلدية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة بالخصوص.