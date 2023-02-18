طقس مستقر في ليبيا وأجواء معتدلة على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، طقسا مستقرا علي أغلب مناطق ليبيا نتيجة مرتفع جوي يعمل علي اعتدال درجات الحرارة.

ففي راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب،‏ واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر غدا علي المناطق الممتدة الخمس حتي سرت وبعض مدن الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر ليوم الغد على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

أما السرير – تازريو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.