أديس أبابا.. انطلاق أعمال قمة الاتحاد الافريقي بمشاركة اللافي

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم السبت، أعمال القمة العادية الـ36 للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

ويشارك في القمة قادة ورؤساء الدول الأفريقية وعدد من المنظمات الدولية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتنعقد قمة هذا العام تحت عنوان “تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية”.

والخميس شهد اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا الذي طال أمدّه.

وجدد غوتيريش الحديث عن آلية بديلة لحل للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات بالقول “يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق” لحل الأزمة الليبية.

كما عبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية، وذلك في كلمة ألقاها أيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول الجزائري، نيابة عن الرئيس تبون.