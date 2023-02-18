سهيل الغرياني: مداخلة والدي مع قناة الجزيرة في 2011 كانت فيصلاً في عهد الثورة

أشاد سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، بعرض مداخلة والده الهاتفية عبر قناة الجزيرة القطرية خلال أحداث 17 فبراير، قائلا: “وكلمة الشيخ المفتي في مداخلة قناة الجزيرة التي كانت فيصلا في عهد الثورة”.

وقال “الغرياني”، في منشور له عبر فيسبوك، “يحسب للجنة الاحتفال هذه السنة الشغل الكبير المبذول في التأكيد على استمرار عهد الثورة، وأن فبراير جاءت تسعى لبناء البلد وإظهار قوة الدولة في ذلك”.

وأضاف “فاستحضار كتاب الله تعالى في الحفل وأنه القائد والسبيل، وعرض مقاطع بداية الثورة وانتفاضة الشباب في المناطق، وكلمة الشيخ المفتي في مداخلة قناة الجزيرة التي كانت فيصلا في عهد الثورة، وغير ذلك مما عرض هو مشكور ومحمود

وتابع “ندعو لها بالتوفيق ونحمد للجنة ما نظن أنه يرضي ربنا، وننكر عليها المعازف وما نظن أنه يغضب ربنا مما يخالف أوامر الله تعالى من اختلاط ممنوع وغير ذلك”.