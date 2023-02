أبو جناح: الليبيون يتطلعون لبناء دولة أساسها العدالة والمصالحة والتسامح

ليبيا- قدم رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها التهنئة للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ12 لـ17 من فبراير.

بيان صحفي صدر عن أبو جناح طالعته صحيفة المرصد، نقل عنه قوله: إن الشعب الليبي يتطلع من خلال هذه الذكرى لبناء دولة أساسها العدالة والمصالحة والتسامح.

ووفقًا للبيان، تمنى أبو جناح لأهل الجنوب وكافة أنحاء ليبيا الأمن والأمان والاستقرار لينعم كافة الليبيين بخيرات بلادهم وثرواتها.

