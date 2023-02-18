المصراتي يكشف سبب توقف “حفل فبراير” والشخص الذي منع “الدبيبة” من إلقاء كلمته

كشف الكاتب الصحفي الليبي، محمود المصراتي، عن سبب قطع البث عن الاحتفال التي نظمته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس لإحياء الذكرى الثانية عشر لـ 17 فبراير ومنع الدبيبة من إلقاء كلمته.

وقال المصراتي في تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الشخص الذي قام بإيقاف الحفل ومنع الدبيبة من إلقاء كلمته هو اللواء “عثمان إيتاج” آمر القوات التركية والمليــشيات السورية في غرب ليبيا.

واضاف المصراتي “الآن و بدون أدنى شك يمكنني الجزم أن من أوقف الحفل وقطع البث بلا مبرر و منع الدبيبة من إلقاء كلمته جزمًا هو اللواء “عثمان إيتاج”.

وأوضح أن اللواء إيتاح هو “آمر القوات التركية و المليشيات السورية في غرب ليبيا و تحديدًا من غرفة عملياته -1 في القاطع الغربي لمعيتيقة (غرفة جويلي سابقًا)”.

ولم يشر المصراتي لمزيد من التفاصيل حول اسباب الايقاف والمنع، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي أن الجهة التي اوقفت الحفل هي: جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بإمرة عبد الرؤوف كارة.