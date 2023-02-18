شركة الكهرباء: أعمال صيانة في الجبل الأخضر وطبرق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت إجراء أعمال صيانة في كل من الجبل الأخضر وطبرق.

وأكدت لشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام فرق الصيانة بدائرتي صيانة الجهد المتوسط درنة وتوزيع القبة باستكمال شحن محول القدرة الجديد رقم ( 2 ) داخل محطة الدبوسية جهد 11/66 ك . ف سعة 20 ميجا فولت امبير، وذلك بعد عطل المحول رقم ( 1 ) جهد 11/66 ك ف سعة 10 ميجا فولت أمبير الذي تسبب في إطفاء على عدة مناطق خلال اليومين الماضيين .

وفي طبرق بدأت دراسة التحويرات لنقل مصادر الخط الخاصة بدوائر نقل الطاقة طبرق/ التميمي للمحافظة على تدفق البيانات والمحادثه مع التحكم الجهوي بنغازي وطرابلس وذلك في إطار التعديلات على دخولات محطة توليد طبرق على الشبكة الكهربائية من قبل مهندسي دائرة الاتصالات الشرقية .