عقب الهزات الأرضية.. الحكومة الليبية تبحث احتياجات بلدية المرج

العنوان-بنغازي

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية رئيس لجنة الأزمة في المنطقة الشرقية، علي القطراني، اجتماعا مع عميد بلدية المرج، وليد صلهوب، وذلك لمناقشة دعم بلدية المرج بالإمكانيات والمستلزمات اللازمة استعداداً لأي طارئ بخصوص الهزات الأرضية بالمدينة.

وناقش الاجتماع الوقوف على احتياجات المرج من أمكانيات ومستلزمات طبية ومواد أخرى بعد تعرض مدينة المرج لهزات أرضية.

وأكد القطراني أنه سيتم خلال اليومين المقبلين تزويد بلدية المرج بكافة الاحتياجات والأدوية والإغاثة في حال حدوث أي طارئ.

ويأتي ذلك أعقاب هزات أرضية عديدة شهدتها مدينة المرج، كان آخرها الجمعة حين شعر سكان المدينة بهزة أرضية أقوى من الهزات السابقة التي حدثت خلال الأيام الماضية، وفقًا لما أعلنته إذاعة المرج المحلية.