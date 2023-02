ليبيا – أكد مديرة مستشفى العيون بطرابلس ورئيس هيئة زراعة القرنية رانيا الخوجة أنه عقب الانتهاء من تحدي زراعة 100 قرنية في أكثر من مدينة ستكون مدينة سبها هي الوجهة القادمة لقافلة العيون.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضحت أن عدد عمليات القرنية المستهدف إجراؤها في سبها يبلغ 40 عملية، وسيكون موعد الزيارة بداية شهر مارس.

Shares

The post الخوجة: وجهتنا القادمة سبها لزراعة 40 قرنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية