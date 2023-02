الجزائر: الأوضاع في ليبيا لها تداعيات على كافة دول الجوار

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الساحة الليبية شهدت مرحلة خطرة من عدم الاستقرار الذي وضع على المحك كافة المكاسب المحققة في مسار حل الأزمة بها، وفق قوله.

وأضاف تبون، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وزيره الأول في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي؛ أن مآلات الوضع في ليبيا له تداعيات خطرة على أمن واستقرار دول الجوار وكامل منطقة الساحل، طبق قوله.

في السياق نفسه، أضاف تبون أن الجزائر تستهجن تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية الداخلية وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة إليها، وفق قوله.

ورحب الرئيس الجزائري بنشاط مسارات الحوار الليبي على رأسها عودة اللجنة العسكرية 5+5 إلى الاجتماع بعد طول انقطاع لمتابعة تنفيذ ما اتُّفق عليه بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بحسب وصفه.

وجدد الرئيس الجزائري دعوته الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، معتبرا أن الحل النهائي للأزمة في ليبيا لن يأتي إلا عبر مسار يكرس مبدأ الوطنية ويرعى سيادة البلد، بحسب وصفه.

وحثّ تبون على توحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وفق قوله.

وختاما، أضاف الرئيس الجزائري أنهم على يقين بأن الليبيين سيتمكنون من تجاوز الظروف والصعوبات وسيتوصلون إلى تجسيد إرادة وسيادة الشعب الليبي بكافة أطيافه ومكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون أي ضغوطات أو إملاءات، طبق قوله.

