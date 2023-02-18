مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء: محطات الرصد في ليبيا لم تسجل هزات زلازل المرج

كشفت مؤسسة “رؤية” الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، عن عدم تسجيل محطات الرصد الخاصة برصد الزلازل في ليبيا، الهزات الزلزالية التي شعر بها سكان مدينة المرج.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن تلقت تقارير تفيد بوجود شهادات من سكان وأهالي مدينة المرج، بحدوث 4 هزات كانت في الفترة الصباحية.

وفي تصريحات سابقة لرئيس المؤسسة عطية الحصادي، قال إن مدينة المرج عالميا تقع جنوب خط النار الذي يفصل بين اللوح الأفريقي والأورواسي بحوض المتوسط، حسب قسم الجيولوجيا بالمؤسسة.

وأضاف: “المرج تقع بالقرب من فالق وشق صدعي يسمى (فالق المرج) يمتد من بلدة طلميثة بساحل الجبل الأخضر في الشمال وحتى منطقة البيضان جنوب أجدابيا”.