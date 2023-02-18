اللافي يشارك في أعمال القمة العادية الـ36 للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي

الوطن| رصد

انطلقت اليوم السبت، أعمال القمة العادية الـ36 للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

ويشارك في القمة قادة ورؤساء الدول الأفريقية وعدد من المنظمات الدولية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتنعقد هذا العام تحت عنوان «تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية».

ويأتي انعقاد القمة بعد يوم واحد من اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا. حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا الذي طال أمدّه، مجددا الحديث عن آلية بديلة لحل للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات بالقول «يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق» لحل الأزمة الليبية.

وخلال الاجتماع نفسه، عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية، وذلك في كلمة ألقاها أيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول الجزائري، نيابة عن الرئيس تبون.

أما وزير الخارجية المصري سامح شكرى، فقد طالب اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، «بتضافر الجهود لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة»، مشيرا إلى رفض بلاده «تجاوز المؤسسات الليبية، وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات».