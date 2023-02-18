السفارة البريطانية تدعو الأطراف الفاعلة إلى دعم التسوية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، دعم بلادها لجهود بناء مستقبل ليبيا، بما يُحقق السلام والاستقرار الدائمين لجميع الشعب الليبي.

وفي تغريدة لها قالت السفارة: “في الذكرى الـ12 لثورة 17 فبراير، تكرر بريطانيا الحاجة إلى تسوية من جميع الفاعلين لدفع العملية السياسية وتحقيق إمكانات ليبيا. وتدعم بريطانيا الجهود المبذولة لبناء مستقبل ليبيا يحقق السلام والاستقرار الدائمين لجميع الشعب الليبي”.

وتأتي الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير في ظل انقسام حكومي مع تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 202.

في #الذكرى_ال_12 لثورة #17_فبراير، تكرر 🇬🇧 الحاجة إلى تسوية من جميع الفاعلين لدفع العملية السياسية وتحقيق إمكانات ليبيا. تدعم 🇬🇧 الجهود المبذولة لبناء مستقبل لـ🇱🇾 يحقق السلام والاستقرار الدائمين لجميع الشعب الليبي. — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) February 17, 2023