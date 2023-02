التويجر: التدخل السلبي الخارجي يحول بين توافق الليبيين على إقامة انتخابات حرة وفق قاعدة دستورية

ليبيا – قال وزير التخطيط السابق عيسى التويجر إن استمرار الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير هي المؤشر الحقيقي على استمرار الأمل في نفوس الليبيين لبناء دولة الحقوق والقانون، وبقدر ما عانى الليبيون فإن معاناتهم ستوصل حتما لتحقيق الحلم، بحسب تعبيره.

التويجر وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، تابع حديثه: “ما زال التدخل السلبي الخارجي يحول بين توافق الليبيين على إقامة انتخابات حرة ونزيهة وفق قاعدة دستورية لكن الإرهاصات تدل على أن شيئًا ما سيدفع الأمور باتجاه الحل، لقد كانت تداعيات عقود من التجهيل كفيلة بأن يتعلم الليبيون بالطريقة الصعبة المتمثلة في الحروب والمقابر الجماعية وتصدر المشهد من محبي السلطة وسراق المال لكن ذلك لن يثني الليبيين الذين أيدوا ثورة فبراير على مبادئ راسخة من أن يقودوا بلادهم إلى الاستقرار والرفاه”، وفق تقديره.

