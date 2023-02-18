أوحيدة: هناك تحركات للتشويش على التوافق بين مجلسي النواب والدولة بخصوص مشروع الانتخابات

تحفظ عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على فكرة تجاوز الأجسام السياسية من أجل تنظيم الانتخابات، قائلًا: “كل التحركات التي تقوم بها بعض الأوساط السياسية في الظرف الحالي تسعى للتشويش على التوافق الحاصل على بين مجلس البرلمان والدولة بخصوص مشروع الانتخابات.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أضاف: “يمكن للانتخابات أن تجري في ليبيا دون حضور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكن هل تم تقديم جميع الضمانات والشروط الأساسية لنجاحها”.

وأكد أن الضمانات الحقيقية في ليبيا تملكها الجهات المتحكمة في الوضع والمسطرة في الميدان، ما يعني أنه لا يمكن أبدًا تجاوزها في تقديم أي مشروع سياسي لحل الأزمة.