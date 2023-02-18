شلقم: تونس باتت تعيش اليوم لغة تكفيرية وموجة اغتيالات

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن تونس تشهد اليوم لغة تكفيرية جديدة، وهو التكفير المقنَّع، كالقول بمخالفة ثوابت الدين، أو الخروج عن الشريعة، وغيرهما، موضحا: “برزت موجة تكفيرية غير مسبوقة في تونس أدت إلى موجة اغتيالات، كان من أبرز ضحاياها محمد البراهمي وشكري بلعيد، وهما ناشطان سياسيان تنويريان، وكان هدفهما تكريس القوانين التي تنحاز إلى الحرية والتقدم.”

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن: “تونس البلاد العربية الشمال أفريقية يمكننا أن نطلق عليها «الظاهرة المتحركة». بلد صغير على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لكنه نسج علاقة خاصة مع البشر والتاريخ مبكراً؛ من حضارة قرطاج الفينيقية ومعارك حنا بعل مع روما، ودولة الأغالبة التي سيطرت على البحر الأبيض المتوسط، وانطلاق الدولة الفاطمية التي أسَّست قوة ضاربة هيمنت على بلدان تفوق مساحة تونس مرات، وقامت على مذهب ديني إسلامي جاء من خارج القارة الأفريقية.”

وتابع قائلًا أن: “كثير من الدارسين والمؤرخين قالوا: لو استمع سلاطين الباب العالي العثمانيون مبكراً إلى نصائح خير الدين التونسي، وعملوا بالإصلاحات التي دعاهم إلى الأخذ بها، لكانت الحبل الذي أنقذ الإمبراطورية العثمانية من الغرق في بحر عالم جديد يتخلق بسرعة وبقوة. قبل ذلك بسنين طويلة، كان ابن خلدون العلامة الكبير الذي شخَّص حركة الناس في المجتمعات وفي مسارات التاريخ. في تونس لا يغيب الفكر والجرأة على الولوج إلى مكامنه التي يتهيَّب كثيرون الاشتباك معها في أغلب البلدان العربية والإسلامية. كانت تونس البلد الأول في العالم العربي الذي كتب دستوراً، ووضع قوانين اجتماعية حديثة جريئة من عهود البايات.”