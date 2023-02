ليبيا – تحفظ عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على فكرة تجاوز الأجسام السياسية من أجل تنظيم الانتخابات، قائلًا: “كل التحركات التي تقوم بها بعض الأوساط السياسية في الظرف الحالي تسعى للتشويش على التوافق الحاصل على بين مجلس البرلمان والدولة بخصوص مشروع الانتخابات.

جبريل وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أضاف: “يمكن للانتخابات أن تجري في ليبيا دون حضور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكن هل تم تقديم جميع الضمانات والشروط الأساسية لنجاحها”.

وأكد أن الضمانات الحقيقية في ليبيا تملكها الجهات المتحكمة في الوضع والمسطرة في الميدان، ما يعني أنه لا يمكن أبدًا تجاوزها في تقديم أي مشروع سياسي لحل الأزمة.

Shares

The post اوحيدة: هناك تحركات للتشويش على التوافق بين مجلسي النواب والدولة بخصوص مشروع الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية