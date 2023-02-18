وزارة الداخلية: ضبط 12 سيارة مطلوبة خلال يومين من تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2023

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 12 سيارة مطلوبة خلال 48 ساعة من تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إدارة شؤون المرور والتراخيص تمكنت من ضبط 12 مركبة آلية في غضون 48 ساعة من بدء تفعيل واستخدام تطبيق الاستعلام الأمني وتزويد دوريات التحري التابعة لمكتب مباحث المرور بالإدارة به من قبل مهندسي مركز التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة إلى ضبط عدد سبعة مركبات مسروقة ومطلوبة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المركبات التي تم ضبطها خلال 48 ساعة إلى (12) مركبة آلية.

ولفتت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وإحالة المركبات لمراكز الشرطة المختصة.