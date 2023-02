متخصص في الشؤون الأمنية يطالب بإعلان حبوب “ترامادول” كارثة تهدد الأمن القومي

ليبيا – شدد المتخصص في الشؤون الأمنية والسياسية محمود إسماعيل على أن هناك حرباً تشن على ليبيا وشبابها عبر آفة المخدرات التي استفحلت في البلد ووجدت لها عوامل مناسبة للازدهار، على رأسها الانقسام السياسي والتصدعات الأمنية بين الشرق والغرب، التي أفرزت بدورها نوعًا من القطيعة بين الأجهزة الأمنية، مما أثر في تبادل المعلومات والتنسيق الأمني للقضاء على هذه الظاهرة.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لموقع لـ”إندبندنت عربية”، أوضح أن المجتمع الدولي يسعى إلى ضرب التركيبة الديموغرافية الليبية بعد فشل كل من فرنسا وإيطاليا أواخر عام 2016 في توطين الأفارقة في ليبيا عبر اتفاقية تم توقيعها مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فائز السراج وأسقطها المجلس الأعلى للقضاء في ما بعد.

وأشار إلى أنه بعد فشل هذا المخطط تم اللجوء إلى آفة إشعال نار الحرب الأهلية التي كان وقودها شباب ليبيا، إضافة إلى المخدرات وحبوب (ترامادول) التي تمر دومًا عبر البلدان الأوروبية، بخاصة إيطاليا في شكل حاويات مواد غذائية، أو عبر الحدود الجنوبية الليبية المشتركة مع الدول الأفريقية، بخاصة تشاد، للقضاء على الشباب الليبي حتى يصبح المجتمع كله عاجزًا عن توفير احتياجاته الخدمية، مما سيدفع ليبيا للاستنجاد بخدمات قرابة 800 ألف مهاجر غير شرعي موجودين على أرضها، وبذلك يسهل توطينهم في بلد يصنف من بين البلدان العشرة الأوائل عالميًا في الاحتياطات النفطية، والرابع أفريقيًا من حيث المساحة، لتتلاشى بذلك الهوية الليبية.

ودعا إسماعيل السلطات الليبية إلى إعلان حبوب “ترامادول” والكوكايين كارثة تهدد الأمن القومي، وتسخير جميع الوسائل للقضاء عليها، على أن تكون البداية بتفعيل حرس الحدود الجنوبية، لأنها مشتركة مع بلدان أفريقية فقيرة تحاول استغلال امتداداها القبلي (التبو والطوارق) للتمركز في الجنوب الغني بالمياه والثروات المنجمية.

وتساءل المتخصص في الشؤون الأمنية والسياسية عن مدى أهلية السلطات السياسية الموجودة حاليًا لقيادة حرب ضد آفة المخدرات و”البوخة”، مطالبًا بالإسراع في تنظيم انتخابات وطنية تصل بالبلد إلى تنصيب حكومة موحدة تعمل على إرساء استراتيجية وطنية لمحاربة هذه الظاهرة.

