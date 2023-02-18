مؤكدين تضامن الشعب الليبي مع تركيا.. الدبيبة والكبير في إسطنبول لتقديم التعازي لـ”أردوغان”

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ظهر اليوم السبت بمدينة إسطنبول، رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة، فقد قدم الدبيبة والكبير التعازي لدولة تركيا رئاسة وشعبا، مؤكدين تضامن الشعب الليبي مع إخوتهم في تركيا جراء حادثة الزلزال.

وأعرب أردوغان عن تقديره للشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على وقوفهم مع تركيا في هذه المحنة.

وأشاد بجهود فرق الإغاثة والدعم والطوارئ الليبية التي تشارك الفرق التركية في أعمال الإغاثة الإنسانية المختلفة، مؤكدا عمق العلاقات الليبية التركية والمواقف المشتركة والصلبة بين البلدين.