عميد بلدية المرج يشكل غرفة طوارئ بالمدينة بعد الهزات المتتالية

قال مدير مديرية أمن المرج العميد وهبي أنور الرخ، إنه تم عقد اجتماع في المديرية برئاسة عميد بلدية المرج حول الظروف الطارئة التي حدثت في المدينة بخصوص الهزات الأرضية المتتالية.

وأضاف الرخ أن عميد بلدية المرج قرر تشكيل غرفة طوارئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة برئاسة مدير أمن المرج وعضوية جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والخدمية للمدينة.

وبين أن اللجنة ستباشر أعمالها باستقبال الدعم بكافة اشكاله المقدم من الحكومات بالتنسيق مع الكشافة في الهلال الأحمر اعتبارًا من يوم غد.

وبين أن عميد بلدية المرج قام بتشكيل اللجنة وسيصدر اليوم تقريرا يوضح مهامها.