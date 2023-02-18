صحفي مقرب من الغنوشي: فبراير لاتزال حية وقوية ملتهبة

‏أشاد مختار الغميض الصحفي التونسي المقرب من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة “الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، بتنظيم الاحتفالات بذكرى 17 فبراير في ليبيا، مؤكدا أن هذه الذكرى لا تزال حية وقوية.

وقال “الغميض”، في تغريدة له، “17 فبراير اليوم في اللوح المحفوظ، فبراير لا تزال حية وقوية وملتهبة”، مضيفا “يكفي أنها تثير المواجع والمتاعب والمتابعات.. يتفرجون بألم وقهر وحسرة.. يتمنون لها أضعافا من الفشل والإخفاق، إذاً هي في الطريق الصح لكنهم يكابرون”.

ونظمت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة احتفالات كبرى بلغت تكلفتها نحو 20 مليون دولار بمناسبة ذكرى أحداث 17 فبراير.