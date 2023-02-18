الدبيبة والكبير يصلان تركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2023

وصل اليوم السبت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى اسطنبول بتركيا رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه كان في استقبال الدبيبة والكبير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدم الدبيبة والكبير التعازي لدولة تركيا رئاسة وشعباً، مؤكدين تضامن الشعب الليبي مع الشعب التركي جراء حادثة الزلزال.

وأعرب أردوغان عن تقديره للشعب الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية على وقوفهم مع تركيا في هذه المحنة مشيداً بجهود فرق الإغاثة والدعم والطوارئ الليبية التي تشارك الفرق التركية في أعمال الإغاثة الإنسانية المختلفةمؤكداً عمق العلاقات الليبية التركية والمواقف المشتركة والصلبة بين البلدين.