ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن مجلس الدولة ومجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال حجر عثرة في وجه مشروع الانتخابات التي ينتظرها الليبيون، مؤكدًا على أن الوقت قد حان من أجل الدفع نحو خيارات بديلة لهذه الأجسام السياسية التي أثبتت فشلها في جميع المحطات والتجارب التي خاضتها.

البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية” أضاف بأن أوساطا سياسية وعسكرية فاعلة تدفع في الوقت الراهن إلى تشكيل قاعدة شعبية متينة تكون بديلًا لهذه الأجسام، مؤكدًا أن اتصالات عديدة جارية في هذا الشأن مع جهات أخرى لتجسيد آمال الشعب الليبي في إجراء الانتخابات المعطلة منذ عدة سنوات.

Shares

The post البكوش: مجلسا النواب والدولة وحكومة الدبيبة حجر عثرة في وجه مشروع الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية