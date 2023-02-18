البركي: تمديد حالة الطوارئ الأمريكية بشأن ليبيا كشف حقيقة احتفالات فبراير

أكد وكيل وزارة التعليم السابق عبد الرحيم البركي، أن القرار الأمريكي بتمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا كشف حقيقة الاحتفالات التي نظمتها الحكومة المنتهية بخصوص 17 فبراير مع ضياع السيادة الليبية.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”، إن ‏رسالة بايدن لمجلسي النواب والشيوخ بخصوص تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا؛ لأنها لا زالت تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي كشفت حقيقة قيمة الاحتفال بذكرى فبراير في طرابلس.

وأكد البركي أن “كل شيء يمكن فبركته وتلميعه وتضليل الرأي العام حوله إلا سيادة البلد، ومقدرة قادته على امتلاك قراراتهم السياسية”.

وقرر بايدن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بشأن ليبيا حتى عام آخر بسبب ما يُشكله الوضع من تهديد للأمن الدولي، وذلك وفق رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أمس الجمعة تضمنت نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير العام 2011.