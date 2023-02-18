ليبيون يحمّلون القذافي تبعات «ضياع» ثروتهم خلال احتفالات «ثورة فبراير»

بعد مرور 12 عاماً على إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا يزال الليبيون يتبادلون الاتهامات بشأن ما لحق بلادهم من ضياع، و«ثورتهم» من تبديد وتشويه.

ففي ميدان الشهداء بوسط طرابلس العاصمة، لا يزال الليبيون يتجمعون، كل عام، في ذكرى هذه المناسبة لرفع «عَلم الاستقلال»، والاحتفال حتى الصباح برحيل النظام الذي حَكَمهم بقبضة حديدية لقرابة 42 عاماً، لكن جُلّهم غير راضين عما تحقق بعد هذه المدة الطويلة، ويرون أن جُلّ من شارك في الثورة «ربح من ورائها مالاً، واكتسب السلطة».

من بين هؤلاء صلاح بادي، المعروف بآمر «لواء الصمود»، والرقم الصعب في مدينة مصراتة (غرباً) المعاقَب دولياً، الذي خرج ليرثي «الثورة والثائرين»، معتبراً أن بعض أنصارها «أيّدوها لتحقيق مصالحهم أو من أجل الانتقام، أو من أجل السلطة والمادة، وكلّهم ركبوا الموجة».

واللافت أن بادي، الذي شارك في مواراة جثمان القذافي الثرى في مقبرة سرّية بعمق الصحراء، عبّر بغضب شديد عما صارت إليه الأمور راهناً، بل إنه فاجأ الجميع بقوله إنه «لم تكن لتشتعل أزمة مع معمر القذافي لو سمع كلمة شعبه واهتم ببناء ليبيا، بدلاً من أن يرسل أموالها للخارج».

وبقدر ما وجَّه بادي سهامه إلى القذافي في كونه تسبَّب في «نشر الجهل، وإهدار قدرات البلاد في حرب تشاد، والدخول في معارك أخرى لا علاقة لنا بها في أفريقيا»، أكد أن طرابلس أصبحت تحت سيطرة الميليشيات، وتساءل عما يفعله الأتراك في الكلية الجوية بمصراتة، وماذا يفعل المرتزقة السوريون الذين يسيرون في كل مكان، ليجيب بأن الحل هو «خروج جميع القوات من البلاد».

ومنذ مساء أمس، بدأ الليبيون التوافد إلى ساحة ميدان الشهداء، حيث جرى إيقاد شعلة الاحتفالات بالذكرى 12 للثورة، متناسين، ولو لساعات، شكواهم من ضغوط المعيشة والأزمات الاقتصادية التي تَحرم جُل سكان جنوب البلاد من الوقود والخدمات الحكومية. وأمام دعوات المفتي المعزول من مجلس النواب، الصادق الغرياني، حكومة «الوحدة الوطنية» لمنع الاحتفال بالثورة؛ لـ«حرمة الاختلاط بين الجنسين»، رأت اللجنة العليا المنظمة أهمية تخفيف برنامج الاحتفالات، وقالت إنها ستقتصر على مشاركة فنانين ليبيين؛ مع مراعاة الهوية المحافِظة.

وكان مقرراً مشاركة اثنين من مطربي المهرجانات في مصر هما حمو بيكا وعمر كمال، بالإضافة إلى المغني التونسي سمارا، لكن أُعلن عن إلغاء حضورهم لاعتبارات تتعلق بالأوضاع الناجمة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وفي ظل الانقسام السياسي الذي يسود البلاد، وعدم تحقيق أي خطوة باتجاه إجراء انتخابات عامة تُنهي دوامة الفترات الانتقالية، حرص ساسة البلاد، كما يفعلون، كل عام، على تهنئة الشعب الليبي على «ثورته المجيدة»، حيث رأى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، أنه «يجب تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية»، بينما لفت خصمه فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية، إلى مبادئ «ثورة 17 فبراير (شباط)»، المتعلقة بـ«دولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد»، في حين تمسَّك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بتحقيق مبادئ الثورة، متمثلة في التداول السلمي، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.

لكن يبدو أن الجيل الذي شارك في الثورة فقَد جانباً من حماسته لها لأسباب عدة، وفي هذا السياق يعتقد سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، أن «ثورة فبراير هي الآن في ذمة التاريخ كحدث وفعل»، مبرزاً أنها «تحوّلت إلى قميص عثمان يرفعه الفاسدون واللصوص والهاربون؛ للمزايدة على أبناء الوطن»، وفق قوله.

يقول البيوضي إن ليبيا «ليست بحاجة لديمومة الثورة، قدر حاجتها لمشروع للإنقاذ يُنهي حالة العبث والفساد ويقطع دابر الفاسدين والخوَنة والعملاء المتآمرين؛ إنها بحاجة لكثير من التنازلات من أجل مستقبلها وتوفير الحياة الكريمة لأهلها بكل مشاربهم واختلافاتهم».

ولمزيد من توضيح ما آلت إليه البلاد بعد الثورة، لفت البيوضي إلى أن ليبيا «تغيرت، اليوم؛ فهي تعيش شبح الفقر والعوز والتجهيل والفساد. واليوم يعيش عدد كبير من أبناء الأمة الليبية في ظروف قاهرة، بعد أن طالهم الظلم بسبب الخونة والعملاء المتآمرين، ولا يمكن أن يصدق مجنون لأي حال وصلنا».

وخروجاً من مشاعر الأسى قال البيوضي: «نحن بحاجة للحظات الفرح؛ لكننا أيضاً بحاجة أكبر لاتفاق نحو المستقبل، بعيداً عن حالة الانقسام والثورة، والمضي قدماً نحو الدولة الحديثة، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية».

وخلال الاحتفالات الرسمية في العاصمة، أُطلقت حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وفق ما أعلنته اللجنة العليا لاحتفالات «ثورة 17 فبراير».