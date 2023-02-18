تدهور الحالة الصحية لأبو عجيلة المريمي ونقله الى المستشفى

كشف ابن شقيق أبوعجيلة المريمي، “عبد المنعم المريمي”، عن تدهور حالة عمة الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونقله الى المستشفى خلال الايام الماضية .

وقال “عبد المنعم المريمي” ابن شقيق أبوعجيلة ، في تصريحات صحفية:”عمي اشتكى لنا تدهور وضعه الصحي والنفسي؛ وأشار لنا بأنه قد نقل إلى المشفى الأيام الماضية؛ بسبب تدهور حالته الصحية” .

وأضاف عبد المنعم، أن أبوعجيلة أكد براءته من التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة الفيدرالية، وطلب توكيل محام يترافع عنه قبل موعد جلسة الاستماع القادمة بتاريخ 23 فبراير.

وأشار عبد المنعم، الى تواصلهم مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، حيث تعهدت بتوفير أتعاب المحاماة قبل موعد جلسة الاستماع .

وفي وقت سابق، مثل المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة في تهم لها علاقة بتفجير “لوكربي”، وذلك بعد نحو شهر من اختطافه فى نوفمبر الماضى.