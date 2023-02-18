وزير خارجية إيطاليا: زيارتنا لطرابلس جزء من عمل أوسع لحماية مصالحنا في المتوسط

أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، أن بلاده تهدف إلى تعزيز دورها كمركز للطاقة في أوروبا، من أجل أمن بلدنا وأمن الاتحاد الأوروبي ككل، وتحقيق الاستقلال عن الإمدادات الروسية بحلول عام 2024، وتنويع مصادر الإمدادات وتحديث البنية التحتية الحالية.

وقال “تاياني”، في مقابلة مع صحيفة “لا فوتشي دي نيويورك”، الإيطالية الصادرة في أمريكا، إن زيارتي إلى طرابلس مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هي جزء من عمل أوسع من قبل إيطاليا لحماية مصالحها في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك توقيع شركة إيني اتفاقية مهمة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وأضاف، أن ذلك يأتي بفضل موقع إيطاليا الجغرافي، والصداقة التقليدية التي نفتخر بها مع دول البحر الأبيض المتوسط وقدرة شركاتنا، إبراز عمل هذه الحكومة لإعادة البحر الأبيض المتوسط إلى مركز رقعة الشطرنج الأوروبية للطاقة.

وأوضح أن تعاون إيطاليا مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع الهجرة غير الشرعية أمر أساسي في تنفيذ استراتيجية الهجرة الإيطالية القائمة على مكافحة المتاجرين بالبشر، وعلى أساس قنوات الهجرة القانونية والممرات الإنسانية.

وتابع “علاقاتنا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممتازة ونتشارك وجهات النظر حول الحاجة إلى تقديم مساعدة ملموسة خاصة في بلدان العبور”، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تدخلنا بالفعل، وسنواصل القيام بذلك ، لإيجاد فرص بديلة للهجرة في البلدان ذات الأولوية لتدفقات المهاجرين’.